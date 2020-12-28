Burdur Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 196 lira olacak

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yeni yılda belediyede görevli personel maaşlarının en az 3 bin 196 lira 46 kuruş olacağını bildirdi.

Belediye Başkanı Ercengiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Burdur Belediyesi olarak emekçilerimizden asgari ücrete tabi olan kardeşlerimizin en düşük ücret alanı 3 bin 196 lira 46 kuruş, yıllık bazda sosyal hakların ekonomik yansıması da dahil edildiğinde aylık net 3 bin 257 lira 53 kuruş olarak belirlenmiştir. Tüm emekçilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok