Burdur Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 196 lira olacak
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Burdur Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 196 lira olacak

28.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:24
Burdur Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 196 lira olacak

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yeni yılda belediyede görevli personel maaşlarının en az 3 bin 196 lira 46 kuruş olacağını bildirdi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yeni yılda belediyede görevli personel maaşlarının en az 3 bin 196 lira 46 kuruş olacağını bildirdi.

Belediye Başkanı Ercengiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Burdur Belediyesi olarak emekçilerimizden asgari ücrete tabi olan kardeşlerimizin en düşük ücret alanı 3 bin 196 lira 46 kuruş, yıllık bazda sosyal hakların ekonomik yansıması da dahil edildiğinde aylık net 3 bin 257 lira 53 kuruş olarak belirlenmiştir. Tüm emekçilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 17:30:40. #1.14#
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