Burdur Belediyesi şehitler için helva dağıttı

Burdur Belediyesi şehitler için helva dağıttı

18.10.2019 15:57
Burdur Belediyesi şehitler için helva dağıttı
Kaynak: DHA
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