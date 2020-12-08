Burdur Belediyesi'nden karantinadaki vatandaşlara yemek desteği

Burdur Belediyesi, Covid-19 tanısı konulup, karantina altına alınan vatandaşlara, talep etmeleri halinde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği hizmeti verecek.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yaptığı açıklamada, "Covid-19 tanısı konularak evde karantinada olan ve gıda temininde zorlanan tüm vatandaşlarımızın kahvaltı ve akşam yemeklerini ücretsiz olarak karşılamaya başlıyoruz. İhtiyaç halinde 233 53 90 numaralı hattımızdan arayarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze başvuru yapabilirsiniz. Lütfen ihtiyacı olan varsa bize ulaşsın ve bu zor günleri birlikte aşalım. Siz evinizde kalın biz size ulaşalım" ifadelerini kullandı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı