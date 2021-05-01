Burdur Belediyesi işçilerinden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü açıklaması

Burdur Belediyesinde çalışan işçiler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Burdur Belediyesinde çalışan işçiler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Belediyenin temizlik işleri biriminde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası üyesi belediye işçileri, bir araya geldi.

Üyeler adına konuşan DİSK Genel İş Sendikası Burdur Temsilcisi Barış Özdemir, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Toplu iş sözleşmesiyle sosyal haklarını almalarına destek veren Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e teşekkür eden Özdemir, beldelerde ve kentlerde bu ülkenin her yerinde belediye işçileri olduğunu söyledi.

Özdemir, gün ışımadan sokakları süpüren, gece çöpleri toplayanların belediye işçileri olduğuna değinerek, işe gitmek zorunda olan tüm işçilere aşı uygulamasında öncelik verilmesini talep etti.

Açıklamanın ardından işçiler, sendika pankartını açtıktan sonra mesailerine devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok