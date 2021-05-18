Burdur Belediyesi esnafa 2 bin adet bayrak dağıttı

Burdur Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle uzun çarşı esnaflarına Türk Bayrağı dağıttı19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Burdur Belediyesi tarafından esnaflara 2000 adet Türk Bayrağı dağıtıldı.