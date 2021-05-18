Burdur Belediyesi esnafa 2 bin adet bayrak dağıttı
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Burdur Belediyesi esnafa 2 bin adet bayrak dağıttı

Burdur Belediyesi esnafa 2 bin adet bayrak dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle uzun çarşı esnaflarına Türk Bayrağı dağıttı19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Burdur Belediyesi tarafından esnaflara 2000 adet Türk Bayrağı dağıtıldı.

Burdur Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle uzun çarşı esnaflarına Türk Bayrağı dağıttı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Burdur Belediyesi tarafından esnaflara 2000 adet Türk Bayrağı dağıtıldı. Uzun Çarşıdan başlayan bayrak dağıtımını Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yaptı. Esnaflara bayrak dağıtan Başkan Ercengiz, vatandaşların bayramını kutladı. - BURDUR

Burdur Belediyesi esnafa 2 bin adet bayrak dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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