Burdur Belediye Başkanlığı'ndan
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Burdur Belediye Başkanlığı'ndan

Burdur Belediye Başkanlığı'ndan
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Duyurularİhaleler Burdur Belediye Başkanlığı'ndan Burdur Belediyesi Temmuz 13, 2021 0 Duyurular 2019 NİSAN AYI BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ admin Nisan 30, 2019 2019 NİSAN AYI BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ Haberler Tabletler teslim edildi Burdur Belediyesi Aralık 14, 2020 Tabletler teslim edildi.

Duyurularİhaleler Burdur Belediye Başkanlığı'ndan Burdur Belediyesi Temmuz 13, 2021 0 Duyurular 2019 NİSAN AYI BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ admin Nisan 30, 2019 2019 NİSAN AYI BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ Haberler Tabletler teslim edildi Burdur Belediyesi Aralık 14, 2020 Tabletler teslim edildi

Kaynak: Habermetre

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