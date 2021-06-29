Burdur Belediye Başkanlığı'ndan
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Burdur Belediye Başkanlığı'ndan

Burdur Belediye Başkanlığı'ndan
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Duyurularİhaleler Burdur Belediye Başkanlığı'ndan Burdur Belediyesi Haziran 29, 2021 0 Duyurular İLAN Burdur Belediyesi Nisan 22, 2020 İLAN Duyurular Kadriye Özçırak'a ait Metruk Binaya Yıkım Kararı Burdur Belediyesi Temmuz 14, 2020 Kadriye Özçırak'a ait Metruk Binaya Yıkım Kararı.

Duyurularİhaleler Burdur Belediye Başkanlığı'ndan Burdur Belediyesi Haziran 29, 2021 0 Duyurular İLAN Burdur Belediyesi Nisan 22, 2020 İLAN Duyurular Kadriye Özçırak'a ait Metruk Binaya Yıkım Kararı Burdur Belediyesi Temmuz 14, 2020 Kadriye Özçırak'a ait Metruk Binaya Yıkım Kararı

Kaynak: Habermetre

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