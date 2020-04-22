BURDUR Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırıda gözaltı sayısı 10'a çıktı Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırıda gözaltı sayısı 10'a çıktıBURDUR'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel'in (64) evlerinde silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 10'a çıktı.

Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırıda gözaltı sayısı 10'a çıktı

BURDUR'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel'in (64) evlerinde silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 10'a çıktı. Soruşturmaya ilişkin başsavcılık tarafından gizlilik kararı alındı.

Olay, pazartesi günü saat 04.30 sıralarında Yeşilova ilçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in evine gidip, kapısını çaldı. Bu kişiler, kapıyı açan Başkan Şenel ve eşi Fatma Şenel'in bacaklarına tabancayla ateş açıp, kaçtı. Yaralanan Şenel çifti, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen, 'çocukların cinsel istismarı', 'kasten yaralama', 'adam öldürmeye tam teşebbüs', 'yağma', 'uyuşturucu' ve 'tehdit' gibi çok sayıda suç kaydı bulunan E.E. ile G.K., L.A., N.E.E., K.A., M.A., H.H.A., M.S.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili 6 kişinin daha yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmayla ilgili gizlilik kararı verildi. Gözaltındaki 10 kişi Burdur Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanıyor.

Hastanede tedavileri süren Şenel çiftinden Fatma Şenel'in yarın taburcu olacağı belirtildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

Kaynak: DHA