BURDUR Azeri minikler İstiklal Marşı okudu

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Azeri minikler İstiklal Marşı okuduİstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100'üncü yılı dolayısıyla Azeri anaokulu öğrencileri İstiklal Marşı okudukları bir video hazırladı.

Azeri minikler İstiklal Marşı okudu

İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100'üncü yılı dolayısıyla Azeri anaokulu öğrencileri İstiklal Marşı okudukları bir video hazırladı.

Burdur merkez Yıldız Güral Kızılay Anaokulu öğretmeni Ebru Altındal'ın hazırladığı '2 devlet, 1 millet' e-Twinning projesi kapsamında proje ortağı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan 102 numaralı ortaokulun anaokulu öğrencileri öğretmenleri Badirnisa Guliyeva öncülüğünde hazırladıkları video ile Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, proje kurucusu Ebru Altındal'a selam gönderdikten sonra İstiklal Marşı'nın iki kıtasını ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla okudu.

Azeri minik öğrenciler videonun başlangıcında, "Azerbaycan'dan selam olsun Türkiye'mize, selam olsun göller, güller ve gönüller diyarı Burdur'a, selam olsun Burdur Valisi Ali Arslantaş'a, selam olsun İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'a, selam olsun '2 devlet 1 millet' proje kurucusu Ebru Altındal öğretmenimize ve Yıldız Güral Kızılay Anaokulu'ndaki kardeşlerimize, İstiklal Marşı'nın 100 yılı anısına sizlere videomuzu armağan ediyoruz" dedi.

Vali Ali Arslantaş videoyu sosyal medya hesabından "Aleykümselam sevgili yavrularım" mesajı ile paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı