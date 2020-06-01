BURDUR Asker adaylarına Covid-19 testi Asker adaylarına Covid-19 testiBURDUR'da vatani görevlerini yapmak için birliklerine gidecek asker adaylarına Covid-19 testi yapılıyor.

Asker adaylarına Covid-19 testi

BURDUR'da vatani görevlerini yapmak için birliklerine gidecek asker adaylarına Covid-19 testi yapılıyor.

Burdur'dan Haziran 2020 döneminde vatani görevlerini yapmak için birliklerine gidecek asker adaylarına İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı önünde kurulan çadırda Covid-19 testi yapılıyor. Görevliler asker adaylarının kayıtlarını aldıktan sonra çadır içerisinde test yapılıyor. Testler Burdur merkez dışında Bucak ve Gölhisar ilçelerinde de yapılıyor. Burdur'dan Haziran 2020 döneminde 484 kişinin askere gideceği ve testlerin 5 gün içinde tamamlanacağı öğrenildi.

Askere gidecek gençlerden Halıcılar köyünden Arif Çelebi, "Askerlik görevimi yapmak üzere Edirne Karaağaç Tankçı Birliği'ne gideceğim. Koronavirüs salgını dolayısıyla gitmeden önce test yaptırıyoruz" dedi.

Kemer ilçesinden Mustafa Korkut da askerliğini Isparta'da yapacağını, bunun için koronavirüs testi yaptırmaya geldiğini söyledi.

Kaynak: DHA