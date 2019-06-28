BURDUR Antikacı daha önce de soyulmuş

Antikacı daha önce de soyulmuş

Burdur Otogarı'nda geçen pazar günü hırsız giren antikacının 15 ay önce de soyulduğu ortaya çıktı. İş yerinin sahibinin eşi Müzeyyen Dinçer, Birçok değerli antika eşyamız çalındı. Zararımız yaklaşık 150 bin lira dedi.

Burdur Otogarı'nda bulunan ve birkaç ay önce faaliyetine son veren antikacı dükkanına 23 Haziran'da kapının kilitlerini demir makasıyla kırarak giren hırsız ya da hırsızlar, içerideki bazı antika eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İş yerinin sahibinin eşi Müzeyyen Dinçer, eşinin yaklaşık 6 ay önce bir suçtan dolayı cezaevine girdiğini belirterek, bundan dolayı iş yerlerinin kapalı olduğunu, bunu bilen kişi ya da kişilerin bu olayı gerçekleştirdiğini savundu. Müzeyyen Dinçer, Burayı 2 yıl önce açtık. Eşim cezaevine girince kapatmak zorunda kaldık. Yaklaşık 1.5 ay önce hırsızlık olmuştu. 23 Haziran Pazar günü kapının kilitleri demir makasıyla kesilerek ikinci bir hırsızlık olayı daha oldu. Otogarın güvenlik kameraları tamirat ve tadilat nedeniyle devre dışıydı. Bunu bilen kişi ya da kişilerin hırsızlığı gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Birçok değerli antika eşyamız çalındı. Zararımız yaklaşık 150 bin lira dedi.

Müzeyyen Dinçer, iki olayı da aynı kişilerin gerçekleştirdiğini düşündüklerini belirtti.

Kaynak: DHA