ANTALYA (İHA) - Burdur'da kar yağışı etkili oldu, ulaşımda aksamalar meydana geldi

Burdur - Antalya ve Burdur - Isparta karayolu ulaşıma kapandı

BURDUR - Burdur'da kar yağışı ardından Burdur-Antalya ve Burdur Isparta karayolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji verilene göre Burdur'da sabah saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışı akşam gerçekleşti. Bir anda başlayan yoğun kar yağışı şehir içi ulaşımında aksamalara neden oldu. Kent merkezinde maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, şehirlerarası yollarda ulaşıma kapandı. Burdur - Antalya ve Burdur - Isparta karayolu ulaşıma kapandı. Emniyet ekipleri belirli noktalarda sürücülere yardımcı olurken, Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kent merkezinde yolda kalan sürücüler, "Rezil olduk, gideceğiz, gidemiyoruz, araba yürümüyor" diyerek duruma tepki gösterdi.