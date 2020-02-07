Burdur-Antalya kara yolunda trafik kontrollü sağlanıyor

07.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:12

Burdur-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Sabah saatlerinden itibaren Burdur'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kurna rampaları mevkisinde ulaşımda aksalamalar yaşanıyor.

Kar yağışından dolayı kapanan yolda yaklaşık 7-8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA