Burdur ak parti ve chp'den kadına şiddete tepki

25.11.2019 15:19 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:19

AK Parti ve CHP'den kadına şiddete tepki

BURDUR'da AK Parti Kadın Kolları ile CHP Kadın Kolları başkan ve üyeleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamalarından ilkini AK Parti gerçekleştirdi. Açıklamaya AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ile Kadın Kolları üyeleri katıldı. Açıklamada yer alan gruptakiler 'Kadın ve erkek biriz, birlikte güçleneceğiz', 'Sevgi şifadır', 'Kadın Allah'ın emanetidir', 'Kadın güçlenirse toplum güçlenir' yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklamayı yapan AK Parti Burdur Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci, Bizler AK Parti'nin 5 milyona yaklaşmış kadın üyesi adına, genel geçer cümleleri kurmak ve 'dostlar alışverişte gözüksün' misali buluşmalar için toplanmadık. Dünyada kadın ve şiddet kelimelerini kullanarak oluşturulmuş cümlelerle, ülkemizde ya da yurt dışında siyasi istismar yapanlar gibi üstünlük taslamak için de toplanmadık. Sadece kendi rahatlığını ve konforunu düşünüp, her fırsatta sahte gözyaşları dökenler gibi olmak için de burada değiliz. 17 yılı aşkın iktidarımızda, her daim ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık. 'Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendinin, her platformda göstermiş oldukları samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır. Yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadelelerle kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir dedi.

CHP'DEN AÇIKLAMA

AK Parti'nin ardından aynı noktanın birkaç metre ilerisinde bu kez CHP açıklama yaptı. Açıklamaya Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut ve Kadın Kolları üyeleri katıldı. Grup, 'Yasta değil isyandayım. Şiddete hayır' yazılı pankart ile 'Fondöten, çektiğimiz zulmün yaralarını kapatabilir mi', 'Ölmek istemiyoruz. Anne lütfen ölme', 'Kadına şiddet suçtur', 'Çocuk istismarı suçtur' yazılı dövizler taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi adına basın açıklamasını okuyan Kadın Kolları İl Başkanı Zinet Gezer, Geçen 25 Kasım'dan bu yana, bu topraklarda kadına yönelik şiddet yine artarak devam etti. Kadınlar her gün şiddete, tacize ya da tecavüze uğradı. 2019'un ilk 10 ayında 383 kadın öldürüldü. Bunlar sadece medyaya yansıyanlar. Cinayetler kadınların en yakınları tarafından işlendi. Bazıları uzaklaştırma kararlarına rağmen öldürdü. Biz eşitiz, biz varız. Uğradığımız şiddete karşı susmayacağız. Bir kişi daha eksilmemek için mücadele edeceğiz ve kazanımlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz diye konuştu.

Kaynak: DHA