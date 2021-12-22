Burdur'a uyuşturucu getiren iki şüpheli yakalandı - Haberler
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Burdur'a uyuşturucu getiren iki şüpheli yakalandı

Burdur'a uyuşturucu getiren iki şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da jandarma ekipleri, kente uyuşturucu madde getireceği öğrenilen iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da jandarma ekipleri, kente uyuşturucu madde getireceği öğrenilen iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler V.K. ve İ.E.'nin kente uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştireceği bilgisine ulaştı. Şüphelileri fiziki takibe alan jandarma ekipleri kent merkezine yakın noktada V.K. ve İ.E.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 10 gram eroin ve 5 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından iki şahıs serbest bırakıldı. - BURDUR

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