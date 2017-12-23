Burdur'a Ödenek Müjdesi

AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, Kültür ve Turizm Bakanlığının Burdur'daki tarihi ve kültürel yapılara sağladığı ödeneklere ilişkin açıklama yaptı.



Milletvekili Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın Burdur'daki tarihi ve kültürel yapılara sahip çıktığını, yapıları ödeneklerle desteklemeye devam ettiğini belirtti.



Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden Kibyra Antik Kenti karşılama ünitesi yapım işi için 622 bin 384 lira, Sagalassos Antik Kenti Anıtsal Yapılar restorasyonu için 550 bin lira, kültür merkezi inşaatı için de 2 milyon 500 bin lira ödenek ayrıldığını vurgulayan Özçelik, "İlimize yapılacak olan yatırımlara, ödenek talimatı veren ve desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş'a, hemşehrilerimiz adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Milletvekili Petek ise Burdur'a yeni yapılacak müze için ise 345 bin 740 lira, Kibyra Antik Kenti kazı çalışmaları için de 200 bin lira ödenek geldiğini bildirerek, "Bu hizmetlerin ilimize kazandırılmasında bizlere desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Prof.Dr. Numan Kurtulmuş'a teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.