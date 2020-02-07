Burdur'a mevsimin ilk karı yağdı
Burdur'a mevsimin ilk karı yağdıBURDUR'da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.
Burdur'a mevsimin ilk karı yağdı
BURDUR'da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezindeki evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Burdur-Antalya Karayolu'nde trafik ekipleri ve karayolu ekipleri alarma geçti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapalı yol bulunmazken iki maddi hasarlı kaza meydana geldi.