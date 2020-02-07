07.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:53

Burdur'a mevsimin ilk karı yağdı

BURDUR'da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezindeki evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Burdur-Antalya Karayolu'nde trafik ekipleri ve karayolu ekipleri alarma geçti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapalı yol bulunmazken iki maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kaynak: DHA

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