Burdur'a mevsimin ilk karı yağdı
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Burdur'a mevsimin ilk karı yağdı

Burdur'a mevsimin ilk karı yağdıBURDUR'da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

07.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:53
Burdur'a mevsimin ilk karı yağdı

'a mevsimin ilk karı yağdı

BURDUR'da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezindeki evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Burdur-Antalya Karayolu'nde trafik ekipleri ve karayolu ekipleri alarma geçti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapalı yol bulunmazken iki maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Burdur'a mevsimin ilk karı yağdı
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