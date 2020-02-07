Burdur'a mevsimin ilk karı
Haberler » Güncel » Burdur'a mevsimin ilk karı - Haber

Burdur'a mevsimin ilk karı

BURDUR'da, kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

07.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:34
Burdur'a mevsimin ilk karı

'da, kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezindeki evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya Karayolu'nda trafik ve karayolu ekipleri alarma geçti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapalı yol bulunmazken, iki maddi hasarlı kaza meydana geldi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler