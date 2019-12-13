Burdur'a gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 öğrenci hastanelik oldu
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Burdur'a gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 öğrenci hastanelik oldu

BURDUR (İHA) – Burdur'da bir okulda 9 öğrenci öğle arası yedikleri çiğ köfteden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye başvurdu.

13.12.2019 18:41 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:46
Burdur'a gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 öğrenci hastanelik oldu

(İHA) – Burdur'da bir okulda 9 öğrenci öğle arası yedikleri çiğ köfteden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye başvurdu.


Edinilen bilgiye göre, Halıcılar Ortaokulu'nda öğrenim gören 10 öğrenci öğle arası yedikleri çiğ köfteden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye başvurdu. Kusma ve bulantı şikayeti bulunan ortaokul öğrencilerine ilk önce Halıcılar Sağlık Ocağı ekipleri müdahale etti. Daha sonra 112 ekiplerini Halıcılar Orta Okulu'na sevk edildi. 3 ambulansla acil servise getirilen 9 öğrenci tedavi altına alındı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. - BURDUR

Kaynak: İHA
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