BURDUR 8 akademisyen yerli ve milli hızlı tanı kiti üretecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BURDUR 8 akademisyen yerli ve milli hızlı tanı kiti üretecek

8 akademisyen yerli ve milli hızlı tanı kiti üretecekBURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öncülüğünde 4 üniversiteden 8 bilim insanı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı tanı kitini üretmek için çalışmalara başladı.

BURDUR 8 akademisyen yerli ve milli hızlı tanı kiti üretecek
13.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 13.05.2020 13:40

8 akademisyen yerli ve milli hızlı tanı kiti üretecek

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öncülüğünde 4 üniversiteden 8 bilim insanı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı tanı kitini üretmek için çalışmalara başladı. Proje sorumlusu Prof. Dr. Özlem Özmen, Covid-19 hastalığının tespitine yönelik hızlı tanı kitlerinin geliştirilmesi amacıyla hem antikor, hem de antijen saptanmasına yönelik iki adet hızlı test kiti geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Burdur MAKÜ, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden 8 bilim insanı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı tanı kitini üretmek için çalışmalara başladı. Sorumluluğunu MAKÜ'den Prof. Dr. Özlem Özmen'in yaptığı proje ekibinde MAKÜ'den Prof. Dr. Fatih Mehmet Emen, Dr. Öğretim Üyesi Burcu Menekşe Balkan, Dr. Öğretim Üyesi Hidayet Tutun, öğretim görevlisi Ceren Yaman, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ruken Esra Demirdöğen, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yusuf Tutar ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Burcu Biterge Süt yer aldı.

'POZİTİF KİŞİLERİN KISA SÜREDE İZOLASYONU SAĞLANACAK'

Proje sorumlusu Prof. Dr. Özlem Özmen, Covid-19 hastalığının tespitine yönelik hızlı tanı kitlerinin geliştirilmesi amacıyla hem antikor, hem de antijen saptanmasına yönelik iki adet hızlı test kiti geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Prof. Dr. Özmen, "Covid-19 için yatay akış testi üretimi projemiz var ve bu projemizde biz hem antijen, hem de antikor tespitine yönelik iki adet hızlı tanı kiti geliştireceğiz ve ikisi beraber kullanıldığı zaman hasta bireylerin ya da virüsü taşıyan enfekte bireylerin tespitine yönelik olacak ve hızlı bir şekilde bireylerin hastalığı taşıyıp taşımadığını tespit edeceğiz. Buna bağlı olarak pozitif kişilerin kısa sürede izolasyonları sağlanacak ve hastalığın bulaşması engellenecek" dedi.

'HASTALIĞIN DAHA HIZLI TESPİT EDİLMESİNİ SAĞLAYACAK'

Bu kitin diğer bir avantajının da yakında başlayacak olan aşılamalardan sonra kişilerin gerçekten bağışıklık kazanıp kazanmadığını tespit edebilecek olması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özlem Özmen, şöyle konuştu:

"Bu da üreteceğimiz kitin önemli bir artısı olacak. Biz hem antijen, hem de antikorları kullanacağımız için hastaların çoğunluğunda pozitif reaksiyonu saptayacak durumda olacağız. Hasta gerçekten etkeni taşıyorsa veya herhangi bir şekilde etkenle daha önce karşılaşmış veya geçirmişse bunların tespiti mümkün olacak. Testin bir önemli avantajı da özellikle aile hekimleri, iş yeri hekimleri tarafından yani çok fazla bir laboratuvar alt yapısına sahip olmayan yerlerde de rahatlıkla kullanılabilecek özellikte olması. Burada pozitif çıkarsa, kısa sürede izolasyon çalışmaları başlamış olacak. Türkiye'de bizim üreteceğimiz bu kitler antijen ve antikor bazlı hızlı tanı kitleri açısından ilk kit olacak. Bu kitlerin hızlı sonuç vermesi, hastalığın daha hızlı tespit edilmesini sağlayacak. Bu kitlerin özel bir artısı da üniversiteler, okullar, iş yerleri ve hastaneler gibi insanların toplu olarak bulundukları yerlerde taramalar yapmaya uygun olması ve çok kısa sürede sonuç verecek olması. Bununla birlikte Türkiye'de yerli imkanlarla üreteceğimiz bu testler önemli ve ucuz olması sebebiyle de kullanım kolaylığı söz konusu olacak ve birçok küçük hastanede bile rahatlıkla kullanılabilecek özelliğe sahip bir test olacak. Kullanımının kolay olmasıyla kısa sürede yaygınlaşmasını sağlayacak."

'PROTOTİPLER ÜRETİM İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA DEVREDİLECEK'

Amaçlarının milli sermayeyi kullanarak ucuz testleri üretmek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özlem Özmen, şunları söyledi:

"Ucuz testleri ürettiğimiz zaman da bunların çok rahatlıkla kullanılması ve pratiğe aktarılması söz konusu olacak ve hastalıkların tespitiyle tedavisine kısa sürede geçilecek. Bu projede dört üniversitenin ortaklığı söz konusu. Yürütücülüğünü Burdur MAKÜ yapıyor, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden veteriner hekimler, kimyagerler ve biyologlardan oluşan konularında uzman bir ekibimiz var. Ekip MAKÜ bünyesindeki Hayvan Hatalıkları Tanı Teknolojileri Merkezi alt yapısını kullanacak ve burada üretilecek prototipler üretim için Sağlık Bakanlığı'na devredilecek. Böylece doktorların rahatlıkla kullanabileceği basit, hızlı sonuç veren testler olacak. Kitler için burun sürüntüsü veya parmak kanı örnekleri kullanılacak, test sonuçları 20- 25 dakika içinde sonuç verecek ve hastaların kısa sürede tespitini sağlayacak. Bizim prototipi üretmek için düşündüğümüz süremiz yaklaşık 8 ay."

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, "Dört üniversiteden akademisyenlerin arasında bulunduğu 8 kişilik proje ekibi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TUSEB) proje çağrısına başvuru yaptı ve bu başvuru kabul edildi. İnşallah önümüzdeki aylarda Türkiye'de hem antijen, hem antikor tespiti için tarama yapabilecek yerli ve milli ilk tanı kitlerimizi üretmiş olacağız. Bir kişide aynı anda iki ayrı test yapıldığında çok kısa sürede teşhis yapabilme imkanı elde etmiş olacağız ve kişide hastalık var mı, geçirmiş mi çok hızlı bir sürede tespit etme imkanı verecek. Bunun ülkemizin bilgi ve teknik alt yapılarıyla yapılıyor olması da ilerleyen zamanlarda üniversitemizin oluşturduğu hem teknik kapasite, hem de bu işleri yapabilecek lisans ve lisans üstü çalışmalarla bunlar geliştirilecek ciddi bir kit üretme kapasitesine sahip olacak ve üniversitemiz genç araştırıcıları yetiştirecek" dedi.

BURDUR 8 akademisyen yerli ve milli hızlı tanı kiti üretecek

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Haber
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti Haber
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz Haber
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Çağla Şıkel, yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı
Çağla Şıkel, yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Kirasını artıran ev sahibine kızan vatandaş, karavanda yaşamaya başladı
Kirasını artıran ev sahibine kızan vatandaş, karavanda yaşamaya başladı
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi
Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi
Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu
4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu
Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi
Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Meclis Başkanı Şentop'tan, 'AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?' sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir şey yok
Meclis Başkanı Şentop'tan, "AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?" sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir...
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor
Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Özen Sinem Kobal Ersin Korkut Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Bülent Uygun Lionel Messi Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran
Daha Fazla Kadın Çocuk Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: BURDUR 8 akademisyen yerli ve milli hızlı tanı kiti üretecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 16:11:34. #1.14#
title