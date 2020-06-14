BURDUR 5 katlı apartmanın çatısındaki yangın korkuttu 5 katlı apartmanın çatısındaki yangın korkuttuBURDUR'da 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu.

5 katlı apartmanın çatısındaki yangın korkuttu

BURDUR'da 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu. Apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edilirken, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangında maddi hasar oluştu. İstasyon Caddesi'nde bulunan 5 katlı Serdaroğlu Apartmanı'nın çatısındaki güneş enerji sistemlerinin tamiratının yapıldığı saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın tüm çatıyı kapladı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri de binayı tahliye etti. Doğalgaz ekiplerinin gelişi gecikince orada bulunan bir makine mühendisi tarafından binaya doğalgaz akışı apartman vanasından kesildi.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın yandaki binaların çatılarına da zarar verdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de yangın mahalline gelerek itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

Kaynak: DHA