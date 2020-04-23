Burdur, 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşadı
Burdur, 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşadıBURDUR'da vatandaşlar 23 Nisan coşkusunu balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak yaşadı.
23.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:40
Burdur, 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşadı
BURDUR'da vatandaşlar 23 Nisan coşkusunu balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak yaşadı.
Burdur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Burdur'da da balkonlarda yaşandı. Vatandaşlar dakikalar öncesinden balkonlarına çıkarak kurulan ses düzeniyle çalınan marşlara ve şarkılara eşlik etti. Daha sonra saat 21.00'da belediye hoparlörü eşliğinde İstiklal Marşı okundu.
Kaynak: DHA