Burdur, 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşadı Burdur, 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşadıBURDUR'da vatandaşlar 23 Nisan coşkusunu balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak yaşadı.

Burdur, 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşadı

BURDUR'da vatandaşlar 23 Nisan coşkusunu balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak yaşadı.

Burdur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Burdur'da da balkonlarda yaşandı. Vatandaşlar dakikalar öncesinden balkonlarına çıkarak kurulan ses düzeniyle çalınan marşlara ve şarkılara eşlik etti. Daha sonra saat 21.00'da belediye hoparlörü eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: DHA