Burdur 2021 yılında Türkiye'de en az olayın yaşandığı il oldu - Haberler
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Burdur 2021 yılında Türkiye'de en az olayın yaşandığı il oldu

Burdur 2021 yılında Türkiye'de en az olayın yaşandığı il oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da 2021 yılında meydana gelen olay sayısı yüzde 1,3 azalarak Türkiye birincisi oldu.

BURDUR (İHA) - Burdur'da 2021 yılında meydana gelen olay sayısı yüzde 1,3 azalarak Türkiye birincisi oldu. Burdur Emniyeti, kent genelinde kişilere ve mal varlıklarına karşı işlenen suçların aydınlatılması oranlarında da yine Türkiye sıralamasında birinci oldu.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü 2021 bilançosunu açıkladı. Bir önceki yıla göre 2021 yılında meydana gelen olay sayısı yüzde 1,3 azalış göstererek Türkiye'de en az olayın gerçekleştiği il oldu. Meydana gelen olayların yüzde 100'ü aydınlatılmasıyla da Türkiye birincisi oldu. Meydana gelen kasten öldürme, yaralama ve cinsel saldırı gibi kişilere yönelik işlenen suçların tamamı aydınlatılarak bu konuda Türkiye sıralamasında başı çeken il oldu. Malvarlıklarına karşı işlenen hırsızlık ve yağma gibi suçlarında yüzde 99,7'si aydınlatıldı. Burdur Emniyeti bu alanda da Türkiye birincisi oldu. - BURDUR

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