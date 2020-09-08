BURDUR 18,7 tonluk mermer blok yola düştü
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BURDUR 18,7 tonluk mermer blok yola düştü

Burdur'da 18,7 tonluk mermer blok, Antalya'daki fabrikaya götürülmek üzere yüklendiği TIR'la yola çıkarıldı.

08.09.2020 10:06 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:14

Burdur'da 18,7 tonluk mermer blok, Antalya'daki fabrikaya götürülmek üzere yüklendiği TIR'la yola çıkarıldı.

*- Seyir halindeki TIR'ın şoförü, önündeki araç ani manevra yapınca frene bastı.

*- Dorseden fırlayan mermer blok yola düştü.

*- TIR'da maddi hasara neden olan mermer blok iş makinesiyle kaldırıldı.

Burdur merkez Kocapınar köyündeki mermer ocağından 07 AJF 842 plakalı TIR'ın dorsesine dün akşam mermer blok yükleyen Bayram Yakut, Antalya'daki mermer fabrikasına doğru yola çıktı. Bayram Yakut, saat 18.30 sıralarında Burdur- Antalya Karayolu Büğdüz kavşağında seyrederken önünde giden otomobilin aniden manevra yapması nedeniyle frene bastı. Dorseden kayan 18,7 tonluk mermer blok ana yola düştü. Bir süre sürüklenen mermer blok yol ortasında dururken, dorse ve TIR'da maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri yolda önlem alırken, mermer blok ocaktan gelen iş makinesi yardımı ile başka bir TIR'a yüklenerek götürüldü. Yoldaki mermer blok ve dorsenin kaldırılması sırasında Burdur- Antalya Karayolu bir süre trafiğe kapandı.

TIR şoförü Bayram Yakut, "Ben yolumda gidiyordum. Önümdeki taksi tam gaz gidiyordu. Bir anda önümde direksiyonu kırdı, ben de ona çarpmamak için fren yapınca mermer kayarak yola düştü" dedi.

BURDUR 18,7 tonluk mermer blok yola düştü

Kaynak: DHA

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