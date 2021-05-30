BURDUR 1000 BALYA SAMAN YANDI
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BURDUR 1000 BALYA SAMAN YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da çıkan yangında 1000 balya saman kullanılamaz hale geldi.

BURDUR'da çıkan yangında 1000 balya saman kullanılamaz hale geldi.

Burdur merkez Kışla Mahallesi'nde Murat Zorlu'ya ait besihanedeki samanlıkta saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında 1000 balya saman kullanılamaz hale geldi. Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için büyük gayret sarf etti. Yangının kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımdan çıktığı belirtildi. Yangında yaklaşık 35 bin liralık maddi hasar meydana geldi.

BURDUR 1000 BALYA SAMAN YANDI
BURDUR 1000 BALYA SAMAN YANDI
BURDUR 1000 BALYA SAMAN YANDI
BURDUR 1000 BALYA SAMAN YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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