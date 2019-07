BURDUR 1.5 MİLYON TURİST HEDEFLİYOR

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur'un bu yıl turizm pastasından çok daha büyük pay aldığını, yıl sonu hedefinin 1.5 milyon turist olduğunu söyledi.

Vali Hasan Şıldak, beraberinde Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe ile Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret etti. Vali Şıldak ve beraberindekilere Sagalassos Kazı Başkanı Belçika Leuven Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Jeroen Poblome tarafından bilgi verildi.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Hasan Şıldak, bu yıl hedefledikleri Burdur'a 1.5 milyon yerli ve yabancı turist sayısına ulaşacaklarını kaydetti. Hasan Şıldak, Ülkemizin belki de en iyi korunmuş alanlarından birisi olan ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, sahip olduğumuz en önemli kültürel miraslardan birisi Sagalassos. Kazı çalışmaları her geçen yıl çok daha iyi bir seviyeye geliyor ve gün yüzüne çıkan yeni eserler, antik şehrin yeni bölümleri bizleri daha da heyecanlandırıyor. Ziyaretçi sayılarımız umut verici. Buranın tanıtımı çok iyi yapılmakta ve yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisi artmakta. 2500'ü yabancı olmak üzere 45 bin 600 kişi Sagalassos'u ziyaret etti. Burası her geçen gün artan zenginliği ve gün yüzüne çıkan eserleriyle çok daha fazla ziyaretçi ağırlama kapasitesine sahip. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın son derece önem verdiği buradaki kazı çalışmaları buranın zenginliğini gün geçtikçe artırmakta dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokolle antik kentte Ağlasun Kaymakamlığı tarafından kafeterya hizmeti verilmeye başlandığını aktaran Vali Hasan Şıldak, İlimizin bütün turizm noktalarında gerek doğal, gerek kültürel miras olarak sahip olduğumuz bütün değerleri koruyarak gelecek nesillere sunmanın gayreti içerisindeyiz. İlimiz turizm pastasından her geçen gün çok daha büyük paylar almaya adaydır. Biz bu yıl 1.5 milyonu hedefleyen ziyaretçi sayısı ile bunun ispatlanacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllar bu sayı daha da artacaktır diye konuştu.

Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, şöyle dedi

Anadolu'muzun böylesine güzel bir şehrinin her geçen gün yeryüzüne çıkartılması ve dünyaya tanıtılması gerçekten çok mutluluk verici. Şu ana kadar ancak yüzde 5'lik bölümü kazıldı. Önümüzdeki yıllarda yapılacak kazılarla hem Burdur'umuzu hem Sagalassos'u arkeoloji dünyasında hak ettiği yere ulaştıracağız.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe de Bir Belçika Büyükelçisi için burada olmak bir rüyadır dedi.

Daha sonra Ağlasun'daki bir otelde Sagalassos Antik Kenti kazılarında 20 yıl ve daha uzun süre çalışan 25 işçiye Anastylosis ve Yapı Koruma Ustalığı alanında, Yapı Koruma Ustalığı ve Arkeolojik Kazı Formenliği sertifikaları verildi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Jeroen Poblome, bu yıl 50 işçi, 60 akademik personel ile kazıların devam ettiğini söyledi.

