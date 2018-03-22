Burcunuza Göre Yatak Odanız Ne Renk Olmalı?

Burçların kişilik üzerinde olduğu kadar duygular üzerinde de fazlasıyla etkili olduğu biliniyor. Bir renge, kokuya ya da bir şarkıya farklı duygusal tepkiler vermeye neden olan burç özellikleri, kişilerin beklentilerini ve psikolojik duygu durumlarını büyük oranda etkiliyor. Hava, su, ateş ve toprak olmak üzere 4 gruba ayrılan 12 burç için ortak birçok özellikten bahsedilebildiği gibi zıt ve birbiriyle çelişen burç özelliklerinden de bahsetmek mümkün oluyor.

Aynı grupta yer alan burçların benzer renklerden hoşlandığı ve birbirine yakın tarzlara sahip olduğu biliniyor. Günlük hayatında burcuna uygun renk tercihi yapan kişilerin daha aktif ve yüksek enerjili kişiler olduğu; zıt özelliklere göre renk seçimi yapanların ise büyük oranda motivasyon kaybı yaşadığı düşünülüyor. Bu durumda, günlük kıyafet seçiminizden ev dekorasyonuna kadar her alanda size uygun olan renkleri tercih etmeniz, örneğin burcunuza göre yatak odası rengi belirlemeniz, daha keyifli bir güne başlamanızı ve tüm gün yüksek motivasyona sahip olmanızı sağlayabiliyor.

Koç, akrep ve aslan burçları için ideal yatak odası rengi:





Bu üç burç özellikleri değerlendirildiğinde, yüksek motivasyona ve pozitif enerjiye sahip olmalarını sağlayacak olan doğru rengin kırmızı olduğu görülüyor. Pozitif enerji ile birlikte ruhsal dinginlik sağlayacak olan kırmızı tonlarının, yatak odalarında tercih edildiğinde etkili bir uyku ve dinlenme fırsatı yarattığı düşünülüyor. Siz de bu burçlardan birine sahipseniz, burcunuza göre yatak odası rengi için en doğru renk olan kırmızı tonlarını tercih edebilirsiniz.

Boğa ve yengeç burçları için ideal yatak odası rengi:





Fazlasıyla duygusal olan ve sürekli güven ihtiyacı duyan bu iki burç için en ideal rengin yeşil ve tonları olduğu söylenebilir. Boğa burcu için parayı ve dolayısıyla güveni; yengeç burcu için ise doğayı ve dolayısıyla güveni simgeleyecek olan yeşil tonlarının, yatak odalarında tercih edilmesi güne güven dolu bir başlangıç yapma şansı yaratıyor.

Kova, balık, ikizler ve terazi burçları için ideal yatak odası rengi:





Ayrı gruplarda yer almalarına ve çok farklı özelliklerle tanınmalarına rağmen, geniş hayal gücüne sahip olan bu dört burç için en ideal rengin gökyüzünü anımsatan mavi renk ve tonları olduğu biliniyor. Burcunuza göre yatak odası rengi belirlemek isteyen kova, balık, ikizler ve terazi burçlarından biri iseniz; mavi ve tonları ile dekore edeceğiniz yatak odanız sayesinde iyi bir dinlenme ortamına ve gökyüzü kadar parlak bir güne başlama imkanı bulabilirsiniz.

Yay ve oğlak burçları için ideal yatak odası rengi:





İyimser yay burcu için iç açıcı lila, leylak ve mor gibi renklerin tercih edilmesi önerilirken; disiplinli, ciddi ve idealist oğlak burçları için gri, lacivert ve siyah gibi daha ağır renklerin seçilmesi öneriliyor.



