Burcunuza göre beslenin, zayıflayın ve zayıf kalın Dr. Astrolog Şenay Devi, yanlış diş tedavisi sonucu almak zorunda kaldığı kortizon ilacı sonucu 75 kiloya kadar çıkmıştı.













Doğum haritasına göre hazırlanan beslenme ve boks sporu programı sayesinde çok kısa bir süre içinde 53 kiloya düştü. Devi, "Her birey bir kere de olsa doğum haritasının danışmanlığını almalı. Alınacak her kritik karar için, hayatın ona getirdiği olumlu - olumsuz olaylara karşı hazırlıklı olabilmek ve gerekli tedbirleri almak adına gökyüzünün rehberliğinden yararlanmalı. Kilo soru yaşıyorsa güneş, ay ve yükselen burcuna göre beslenmeli, spor yapmalıdır." diyor.& ;





Kaynak: Snob Magazin