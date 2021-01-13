Burcu Şendir şıklığıyla göz kamaştırdı

Tek başına alışverişe çıkan sosyetik güzel bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte özellikle kış sezonu ürünleri yakından inceleyen sosyetik güzel, bolca alışveriş yaptı.

Her zaman olduğu gibi şıklığı ile göz kamaştıran Burcu Şendir, vale noktasında ki aracını teslim alıp AVM'den ayrıldı.





Kaynak: Snob Magazin