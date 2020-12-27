Burcu Şendir kimdir? Burcu Şendir kaç yaşında? Burcu Şendir biyografisi

Burcu Şendir kızı Duru ve oğlu Furkan ile Sarıyer'de yaşıyor. Sevenleri tarafından merak edilen Burcu Şendir kimdir? Burcu Şendir kaç yaşında? İşte, Burcu Şendir biyografisi