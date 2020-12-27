Burcu Şendir kimdir? Burcu Şendir kaç yaşında? Burcu Şendir biyografisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Burcu Şendir kimdir? Burcu Şendir kaç yaşında? Burcu Şendir biyografisi

27.12.2020 23:38 | Son Güncelleme: 27.12.2020 23:42
Burcu Şendir kimdir? Burcu Şendir kaç yaşında? Burcu Şendir biyografisi

Burcu Şendir kızı Duru ve oğlu Furkan ile Sarıyer'de yaşıyor. Sevenleri tarafından merak edilen Burcu Şendir kimdir? Burcu Şendir kaç yaşında? İşte, Burcu Şendir biyografisi

Geçtiğimiz yıllarda Necmettin Karabacak'tan boşanan Burcu Şendir'in hayatı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Burcu Şendir kimdir? Burcu Şendir kaç yaşında? İşte, Burcu Şendir biyografisi

BURCU ŞENDİR KİMDİR?

Burcu Şendir, 39 yaşında olup 46 kilodur.

2016'daeski milli güreşçi ve Sırma Suları'nın sahibi Necmettin Karabacak'tan boşanmıştı.

17 yaşında bir kızı ve 11 yaşında oğlu ile yaşamaktadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Engin Özkoç Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Fahriye Evcen Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Ersun Yanal Rıza Çalımbay Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Elazığ Deprem Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burcu Şendir kimdir? Burcu Şendir kaç yaşında? Burcu Şendir biyografisi | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 23:42:26. #1.15#
title