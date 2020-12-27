Burcu Şendir kimdir? Burcu Şendir kaç yaşında? Burcu Şendir biyografisi
27.12.2020 23:38 | Son Güncelleme: 27.12.2020 23:42
Burcu Şendir kızı Duru ve oğlu Furkan ile Sarıyer'de yaşıyor. Sevenleri tarafından merak edilen Burcu Şendir kimdir? Burcu Şendir kaç yaşında? İşte, Burcu Şendir biyografisi
Geçtiğimiz yıllarda Necmettin Karabacak'tan boşanan Burcu Şendir'in hayatı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Burcu Şendir kimdir? Burcu Şendir kaç yaşında? İşte, Burcu Şendir biyografisi
BURCU ŞENDİR KİMDİR?
Burcu Şendir, 39 yaşında olup 46 kilodur.
2016'daeski milli güreşçi ve Sırma Suları'nın sahibi Necmettin Karabacak'tan boşanmıştı.
17 yaşında bir kızı ve 11 yaşında oğlu ile yaşamaktadır.