Burcu Sedef kimdir? Burcu Sedef kaç yaşında, nereli? Burcu Sedef biyografisi!
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Burcu Sedef kimdir? Burcu Sedef kaç yaşında, nereli? Burcu Sedef biyografisi!

Burcu Sedef kimdir? Burcu Sedef kaç yaşında, nereli? Burcu Sedef biyografisi!
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İstanbul Beşiktaş'ta moda sektöründe faaliyet gösteren bir iş kadını ve modelist olan Burcu Sedef kimdir? Burcu Sedef kaç yaşında, nereli? Burcu Sedef mesleği nedir? Burcu Sedef hayatı ve biyografisi nedir?

İstanbul Beşiktaş'ta moda sektöründe faaliyet gösteren bir iş kadını ve modelist olan Burcu Sedef kimdir? Burcu Sedef kaç yaşında, nereli? Burcu Sedef mesleği nedir?Burcu Sedef hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BURCU SEDEF KİMDİR?

İstanbul'un sosyete ve moda dünyasının yakından tanıdığı Burcu Sedef, İstanbul Beşiktaş'ta moda sektöründe faaliyet gösteren bir iş kadını ve modelisttir.

Burcu Sedef kimdir? Burcu Sedef kaç yaşında, nereli? Burcu Sedef biyografisi!

Kendi adında markası markası bulunan Burcu Sedef, tasarımlarını yaptığı ürünleri ünlü isimlere pazarlamaktadır.

Burcu Sedef'in kendi adını taşıyan markasının yine aynı isimli bir de internet sitesi bulunuyor.

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Burcu Sedef kimdir? Burcu Sedef kaç yaşında, nereli? Burcu Sedef biyografisi! - Haberler
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