Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü hakkında bomba iddia! Öpüştüler - Haberler Magazin
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Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü hakkında bomba iddia! Öpüştüler

Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü hakkında bomba iddia! Öpüştüler
Snob Magazin - Haberler | Magazin

"Afili Aşk" dizisinde birlikte rol alan Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Özberk ve Tütüncü katıldıkları bir doğum günü partisinde öpüştükleri konuşuluyor... İşte detaylar...

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; 2019-2020 sezonunda yayınlanan "Afili Aşk" dizisinde birlikte rol alan Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü hakkında o dönem aşk dedikoduları çıkmış, Özberk "Arkadaşız" diyerek iddiayı yalanlamıştı.

İki isim, geçtiğimiz akşam Ulus29'da düzenlenen bir doğum günü partisinde bir araya geldi. Olaya şahit olanların anlattığına göre, Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü, gecede kimseye aldırmadan dudaktan öpüştü. İkilinin yakınlaşması, gece boyu devam etti.
Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü hakkında bomba iddia! Öpüştüler

Snob Magazin - Magazin Haberleri

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