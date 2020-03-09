Burcu Özberk'ten şaşırtan estetik açıklaması Final yapmaya hazırlanan Afili Aşk'ta rol alan Burcu Özberk geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi. Akşam saatlerinde İnari Restorant'a gelen Özberk, mekan çıkışında muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Özberk, estetik yaptırdığı şeklindeki iddialara açıklık getirdi

Snob Magazin'in haberine göre; Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Özberk, çıkan estetik haberleri hakkında "Evet arkadaşlar sürekli böyle haberler çıkıyor ama hiç estetiğim yok. Neden böyle haberler yapılıyor hiç bilmiyorum." dedi.& ;

'Ufak dokunuşlar yapılabilir'

Özberk, "Estetiğe karşı mısınız?" sorusuna ise, "Ufak dokunuşlar yapılabilir, herkes kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle yapsın." cevabını verdi.