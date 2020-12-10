BURCU ÖZBERK-MURAT KAZANCIOĞLU ÇİFTİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
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BURCU ÖZBERK-MURAT KAZANCIOĞLU ÇİFTİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

10.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:14
BURCU ÖZBERK-MURAT KAZANCIOĞLU ÇİFTİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Burcu Özberk, Bodrum'da tanıştığı işletmeci Murat Kazancıoğlu'yla ilk kez Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi

Burcu Özberk, geçtiğimiz yaz sonunda yeni bir aşka yelken açtığı işletmeci Murat Kazancıoğlu'yla ilk kez Belgrad Ormanı'nda objektiflere takıldı. Birlikteliklerini gözden uzak yaşayan çifte, Sibirya kurdu cinsi köpekleri de eşlik etti.



İkili, altı kilometrelik pisti iki saatte bitirip, göl kenarında mola verdi. Görüntülendiklerini fark edince şaşkınlık yaşayan çiftten oyuncunun, bu sırada Kazancıoğlu'nun köpeğini kontrol etmekte zorlandığı görüldü. Sevgililer, sorulara cevap vermeyerek, sessiz kalmayı tercih etti. Çiftin ağustos ayında aşk yaşadığı iddia edilmiş Özberk ise Instagram'dan, "Hepsi arkadaşım" yazarak, yalanlamıştı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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