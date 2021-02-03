Burcu Özberk: Evlenmeden anne olabilirim
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Burcu Özberk: Evlenmeden anne olabilirim

03.02.2021 11:52 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:55
Burcu Özberk: Evlenmeden anne olabilirim

31 yaşındaki oyuncu evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda gelen sorulara "Ben yeğenimle ilgileniyorum.

31 yaşındaki oyuncu evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda gelen sorulara "Ben yeğenimle ilgileniyorum. Onu yetiştirmeye çalışıyorum. Çocuk yetiştirmenin çok zor olduğunu biliyorum" cevabını verdi.

'Evlenmeyi düşünmüyorum'

Özberk anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını söyleyerek "Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız. Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım, evlenmeyi de düşünmüyorum. Ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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