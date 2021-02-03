Burcu Özberk: Evlenmeden anne olabilirim
03.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:51
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, annelik üzerine ses getiren açıklamalarda bulundu. Club House uygulaması üzerinden katıldığı bir sohbette "Evlenmeden anne olabilirim" diyen Özberk, sevenlerini şaşırttı. İşte Özberk'in o açıklaması...
Burcu Özberk, anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını söyleyerek, "Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız. Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım, evlenmeyi de düşünmüyorum. Ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum" dedi.& ;
Kaynak: Snob Magazin