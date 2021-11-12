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Burcu Kıratlı müjdeyi verdi

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Burcu Kıratlı müjdeyi verdi

Şarkıcı Sinan Akçıl, oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Kıratlı, sevenlerine müjdeyi verdi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Mekandan el ele ayrılan çiftten Kıratlı, yakın zamanda tiyatroya başlayacağını söyledi.

Oyuncu, "Gürkan Topçuoğlu ve İrfan Kangı'yla birlikte romantik komedi türünde bir tiyatro oyununda yer alacağım" dedi.

"8 KİLO VERDİ"

Spor sonrası yemek yemeye geldiklerini söyleyen oyuncu, "Sinan klip çekimlerine kadar sıkı spor yapacak. Albümü öncesi 8 kilo verdi. Diyet programına harfiyen uyuyor" dedi.

Yakın zamanda reklam kampanyalarında boy göstereceklerini söyleyen Kıratlı, "Ayrı markalar ile çalışacağız, reklam kampanyalarımız olacak" diye konuştu.

Burcu Kıratlı müjdeyi verdi

Burcu Kıratlı müjdeyi verdi

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