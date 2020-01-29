29.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:04

Aşk ve Mavi dizisinde Emrah ile başrol oynayan Burcu Kıratlı, 3 sezonluk diziden kazandığı paranın 500 bin TL'si elinden gitti. Dolandırılan oyuncu, soluğu savcılıkta aldı. Magazin dünyasında geniş yankı bulan olay sonrası Burcu Kıratlı kimdir? Burcu Kıratlı kaç yaşında nereli konuları merak edildi.

BURCU KIRATLI KİMDİR?

Aşk ve Mavi dizisinde Emrah ile başrol oynayan Burcu Kıratlı, 3 sezonluk diziden kazandığı paranın 500 bin TL'si elinden gitti. Dolandırılan oyuncu, soluğu savcılıkta aldı. Magazin dünyasında geniş yankı bulan olay sonrası Burcu Kıratlı kimdir? Burcu Kıratlı kaç yaşında nereli konuları merak edildi.

Burcu Kıratlı Doğum Tarihi: 23 Temmuz 1989

Burcu Kıratlı Kaç Yaşında: 30yaşında

Burcu KıratlıNereli: Doğum yeri İstanbul

Burcu Kıratlı Boy: 1,65 m

Burcu Kıratlı Ebeveynler: Gül Erçetingöz, Tuncay Kıratlı

Burcu Kıratlı Eğitim: Özel Yeni Yıldız Anadolu Lisesi, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989'da İstanbul'da doğdu. Annesi Gül Erçetingöz, Kıratlı 6 yaşındayken medya duayeni Kenan Erçetingöz ile evlendi. İlk öğrenimine Ata Koleji'nde başlayan oyuncu, orta okul öğrenimine BJK Koleji'nde, lise öğrenimine Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde devam etti. Üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde tamamlayan Kıratlı, eğitimi devam ederken pek çok oyun ve kısa filmde rol aldı. Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde "Actor Studio" eğitimi alarak MSM'nin kadrosunda 2 sezon oyunculuk yaptı.

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN OYUNCU SEÇİLDİ

Burcu Kıratlı, 2010'daTRT1'de ekranlara gelen "Elde Var Hayat" dizisiyle dizi sektörüne merhaba dedi. 2013 yılında Özcan Deniz'in "Su ve Ateş" filmiyle sinema sektörüne de bir giriş yapmış oldu. 2014 yılında bir başka sinema filminde rol alan Kıratlı, bu kez "Peri Masalı" filmiyle izleyicinin karşısına çıktı.Senaryo gereği saçlarını kazıtan Kıratlı, bu rolüyle gündeme gelmişti. Kıratlı, bu rolüyle 201 yılında Evos Angels Dijital Medya'nın Enleri - "En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL İLE EKRANLARA GELDİ

2014 yılında TRT1 ekranlarına gelmeye başlayan Diriliş: Ertuğrul'un oyuncu kadrosunda yer alan Kıratlı, Bizim Hikaye dizisinde de yer aldı. Kıratlı asıl çıkışını ATV'de ekrana gelen "Aşk ve Mavi" dizisiyle yakaladı. Güzel oyuncu bu dizide Emrah ile başrolü paylaştı.

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