Burcu Kara: Fırat'tan sonra mutfağı bıraktım
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Burcu Kara: Fırat'tan sonra mutfağı bıraktım

08.12.2020 08:35 | Son Güncelleme: 08.12.2020 08:39
Burcu Kara: Fırat'tan sonra mutfağı bıraktım

2017 yılında yönetmen Fırat Parlak'la nikah masasına oturan ünlü oyuncu mutfakla arasının nasıl olduğu sorusuna esprili bir yanıt verdi.

2017 yılında yönetmen Fırat Parlak'la nikah masasına oturan ünlü oyuncu mutfakla arasının nasıl olduğu sorusuna esprili bir yanıt verdi. Eşinin güzel yemek yaptığını vurgulayan Kara, "Fırat'tan sonra mutfağı bıraktım ben. O her yemeği çok ustaca yapıyor. Onu gördükten sonra sadece yardım için mutfağa giriyorum" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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