Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz New York'ta Evlenmek İçin 100 Bin TL Harcadı

Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz önceki gün New York'taki Türk Konsolosluğu'nda evlendi. Çift nikahtan sonta Little Rascal Restaurant'ta 24 kişilik yemek verdi.

100 BİN TL HARCADI

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; balayı için Monte Carlo'ya giden çift evlilik masrafları için 100 bin TL harcadı. Çiftin düğününe aralarında Şeyma Subaşı'nda bulunduğu yakın arkadaşları ve ailesi katıldı.

İLK İŞİ SOYADINI DEĞİŞTİRMEK OLDU

Burcu Esmersoy, 'evet' dedikten kısa bir süre sonra sosyal medyadaki kullanıcı adını değiştirdi ve Esmersoy soyadının yanına 'Suyabatmaz'ı ekledi.

Burcu'nun nikahından kareler;