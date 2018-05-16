Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz New York'ta Evlenmek İçin 100 Bin TL Harcadı
Burcu Esmersoy ile New York'taki Türk Konsolosluğu'nda nikah masasına oturan Berk Suyabatmaz,100 bin TL harcadı.
Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz önceki gün New York'taki Türk Konsolosluğu'nda evlendi. Çift nikahtan sonta Little Rascal Restaurant'ta 24 kişilik yemek verdi.
100 BİN TL HARCADI
Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; balayı için Monte Carlo'ya giden çift evlilik masrafları için 100 bin TL harcadı. Çiftin düğününe aralarında Şeyma Subaşı'nda bulunduğu yakın arkadaşları ve ailesi katıldı.
İLK İŞİ SOYADINI DEĞİŞTİRMEK OLDU
Burcu Esmersoy, 'evet' dedikten kısa bir süre sonra sosyal medyadaki kullanıcı adını değiştirdi ve Esmersoy soyadının yanına 'Suyabatmaz'ı ekledi.
Burcu'nun nikahından kareler;
YORUMLAR (5)
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Bunlar gibi zorbalar yüzünden insanların aklı ahlakı gidiyor be bunlara bakıp bunların peşinden gitmek mi kurtaracak bizi ALlah ın ateşinden yoksa Kuran a ve peygamberin sünnetine dayanıp haramdan zina ve flörtten uzak durarak mı işte islamsız bir hayatın felseffesi aynı zamanda hayasızlığın çıplaklığın neresi medeni hayvanat bahçesi bunlardan daha medeni sırf para için yapıyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Adilere bak o paranın kuruşunu bir miskine fakire veriyorlar mı bakın insanlar para gördükçe para ya taptıkça nasıl da Allah. Yavaş yavaş. Uzaklaşıyorlar zekatını vermedikçe bencil ve kibirli. OluyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunlar gibi zorbalar yüzünden insanların aklı ahlakı gidiyor be bunlara bakıp bunların peşinden gitmek mi kurtaracak bizi ALlah ın ateşinden yoksa Kuran a ve peygamberin sünnetine dayanıp haramdan zina ve flörtten uzak durarak mı işte islamsız bir hayatın felseffesi aynı zamanda hayasızlığın çıplaklığın neresi medeni hayvanat bahçesi bunlardan daha medeni sırf para için yapıyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Çağla şikel de evlenmek istiyor...Ama Burcununkinin aynısı olsun..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Paranın gücüCevap Yaz 2 Yayından Kaldır