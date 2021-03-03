Burcu Esmersoy'un yediği son beyaz ekmek ortaya çıktı

44 yaşındaki Burcu Esmersoy fit halini korumak için katı kurallarının olduğunu açıklamıştı.

44 yaşındaki Burcu Esmersoy fit halini korumak için katı kurallarının olduğunu açıklamıştı. Özellikle "Beyaz ekmeği hayatımdan çıkaralı çok oldu. 21 yıldır ağzıma koymuyorum" diyen Burcu Esmersoy hayranlarını şaşırttı.

Sosyal medya kullanıcıları Burcu Esmersoy'un yıllar önce yer aldığı Azeri Kızı Günel'in 'Didem' klibinde yarım ekmeği yediği görüntüleri yeniden gündeme getirdi. 'İşte Burcu Esmersoy'un son yediği ekmek' diyerek yayınladıkları görüntüler espri konusu oldu.

Kaynak: Hürriyet