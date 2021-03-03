Burcu Esmersoy'un yediği son beyaz ekmek ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Burcu Esmersoy'un yediği son beyaz ekmek ortaya çıktı

03.03.2021 13:28 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:31
Burcu Esmersoy'un yediği son beyaz ekmek ortaya çıktı

44 yaşındaki Burcu Esmersoy fit halini korumak için katı kurallarının olduğunu açıklamıştı.

44 yaşındaki Burcu Esmersoy fit halini korumak için katı kurallarının olduğunu açıklamıştı. Özellikle "Beyaz ekmeği hayatımdan çıkaralı çok oldu. 21 yıldır ağzıma koymuyorum" diyen Burcu Esmersoy hayranlarını şaşırttı.

Sosyal medya kullanıcıları Burcu Esmersoy'un yıllar önce yer aldığı Azeri Kızı Günel'in 'Didem' klibinde yarım ekmeği yediği görüntüleri yeniden gündeme getirdi. 'İşte Burcu Esmersoy'un son yediği ekmek' diyerek yayınladıkları görüntüler espri konusu oldu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Aleyna Tilki Bülent Ersoy Mustafa Ceceli
Spor Mesut Özil Erol Bulut Cüneyt Çakır Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burcu Esmersoy'un yediği son beyaz ekmek ortaya çıktı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 13:32:49. #1.16#
title