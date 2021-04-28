Burcu Esmersoy şimdi tam Çeşmeli oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burcu Esmersoy şimdi tam Çeşmeli oldu!

Burcu Esmersoy şimdi tam Çeşmeli oldu!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ekranların güzel sunucusu Burcu Esmersoy'un en sevdiği yerlerin başında Çeşme geliyor.

Ekranların güzel sunucusu Burcu Esmersoy'un en sevdiği yerlerin başında Çeşme geliyor. Yıllardır yaz tatillerini burada geçiren Esmersoy, sonunda Alaçatı'dan ev alarak hayaline kavuştu! Birikimiyle gözde tatil beldesinin nezih sitesi Port Alaçatı'dan yazlık ev alan ünlü sunucu, yeni evine yerleşmek için gün sayıyor. Evinin dekorasyon işlerini ise ünlü mimar ve aynı zamanda yakın arkadaşı Mehmet Yücebaşoğlu'na emanet etti. Büyük bir heyecanla Yücebaşoğlu'nun projeyi tamamlamasını bekleyen Esmersoy, çok yakında evine taşınarak tüm yazı Alaçatı'da geçirecek. Ben de yeni evinde güle güle oturmasını temenni ediyorum.

7 yıllık evlilik 15 dakikada bitti

Cemiyetin ünlü çifti Burcu Anık ve Emre Ziyal, 7 yıllık evliliklerine nokta koydu. İki çocuk sahibi olan çift, 22 Nisan'da Kartal Adliyesi'nde yapılan duruşmayla boşandı. 15 dakika süren davada dostça yollarını ayıran Anık ve Ziyal, 5 ve 3 yaşındaki kızları için ortak velayet aldı. Evliliklerini yürütemeyen ikili, çocukları için dost kalmayı tercih etti.

Sabancı Mars'a gidiyor

Şu an evlerimizden bile çıkamıyoruz ama bilim insanlarının hayallerini Mars süslüyor. Amerika'nın Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, kızıl gezegene ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Önce Ay'a, bir sonraki aşamada da Mars'a gidecek olan uzay aracında ise Sabancı Holding'in geliştirdiği kumaşlar kullanılacak.

Güler Sabancı'nın patronu olduğu Sabancı Holding'in AR-GE merkezinde KordSA tarafından geliştirilen kumaşlar, Mars'a giden Orion'un geri dönüşte kullanacağı yere yaklaşma balonlarının ana malzemesi olarak kabul edilmiş. Sabancı Holding, uzun zamandır uzay için yatırım yapıyor. Sabancı Vakfı aracılığıyla "Kız Kardeşler Laboratuvarı" projesiyle kız öğrencileri, NASA Astrofizik Komitesi Başkanı Prof. Dr. Feryal Özel ile bir araya getirmişti. Sabancı Üniversitesi de geliştirdikleri yeni teknolojileri NASA araştırma merkezinde tanıtmıştı.

Ayrıldılar

Cemiyetin sevilen ismi Hande Demir, İzmirli sevgilisi Cevdet Taşçeken ile yollarını ayırdı! 8 aydır birlikte olan çift, önce kısa bir ayrılık yaşamış, sonrasında yeniden bir araya gelmişti. Ama belli ki maya ikincisinde de tutmamış! Duyduğum kadarıyla Hande Demir, "Bu ilişkiyi daha fazla uzatmanın manası yok" diyerek son noktayı koymuş. Her iki taraf için de hayırlı olsun...

Kaynak: Hürriyet

Jeff Bezos ve Elon Musk, NASA yüzünden karşı karşıya geldi
Jeff Bezos ve Elon Musk, NASA yüzünden karşı karşıya geldi
(Özel haber) Astronot Rubins'e hediye edilecek Van kedisi Çarpanak Adası'nda podyuma çıktı
(Özel haber) Astronot Rubins'e hediye edilecek Van kedisi Çarpanak Adası'nda podyuma çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Ünal Karaman Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Burcu Esmersoy şimdi tam Çeşmeli oldu! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 09:24:21. #1.15#

title