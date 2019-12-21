Burcu Esmersoy: "En büyük hayalim kız çocuklarını okutmak"
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Burcu Esmersoy: "En büyük hayalim kız çocuklarını okutmak"

Türkiye'nin ilk "Mücevher Festivali", sunucusu ve oyuncu Burcu Esmersoy'un katılımıyla önceki gün Watergarden Ataşehir'de başladı

21.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:39
Burcu Esmersoy: "En büyük hayalim kız çocuklarını okutmak"

"BİR DEĞİLİM AMA..."

31 tarihine kadar devam edecek olan Mücevher Festivali'ne ilk günden katılım gösteren Esmersoy, "Mücevher konusunda her ne kadar bir Bülent Ersoy olamasam da onun peşinden geliyorumdur her halde. Alışveriş yapmayı çok seviyorum. Malum ayakkabı gibi bir şey olmadığı içinde rahat rahat pazarlık yapıp alışveriş yaptım." diyerek gülümsetti.

Kaynak: Snob Magazin

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