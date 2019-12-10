Burcu Esmersoy objektiflere yansıdı

10.12.2019 19:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:37

"YOĞUN ÇALIŞIYORUM"

Sabah saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve bir kaç mağazadan ihtiyaçlarını alan güzel sunucu daha sonra kuaföre uğrayarak kişisel bakımını yaptırdı. Alışveriş merkezinden çıkarken gazeteciler ile karşılaşan ve ayaküstü sohbet eden Esmersoy, çok yoğun çalıştığını ancak çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Vale noktasına gelen aracına binen deneyimli sunucu, gazetecilere iyi çalışmalar dedikten sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.& ;



