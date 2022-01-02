Burcu Esmersoy mutluluğunu dile getirdi: Karnımda kelebekler uçuyor

Şu ara Türkiye'deki en zor soru "Nasılsınız?" olmalı…

Pozitif düşünelim öyle olsun. Çok iyiyim. Geçmişte zor bir hayatım olduğu için bugün ne olursa olsun bana koymaz. İç huzurumu sağlıyorum. Ortamdaki gerginlikten kendimi koparıp küçük, konforlu bir alanda kendimi iyileştirmeyi tercih ederim. Zaten o yüzden beni çok ortalıkta görmüyorsunuz. Çünkü kendimi korumaya alıyorum. Enerjimi ve frekansımı hep yüksek tutuyorum.

KANATSIZ MELEK DEĞİLİM ELBETTE KIZDIĞIM ŞEYLER OLUYOR

Nasıl bir kadınsınız?

Netim, nasıl görünüyorsam o! Kıskanç ve kinci değilim, merhametliyim. Doğallığı seviyorum. Özel hayatımı da zaten herkese anlattım. Yaşadığım zor hayat bana affetmenin ne kadar kıymetli olduğunu öğretti. Herkesi ve her şeyi affedin. Ben yıllarca ailemi affedemedim ve bunun bir faydasını da görmedim. Affedememenin insana nasıl bir sıkıntı verdiğini bildiğim için kendimi temiz tutuyorum. Ben de kanatsız bir melek değilim. Elbette kızdığım, kırıldığım şeyler oluyor.

AKILLI DEĞİL AMA ZEKİ BİR KADINIM

Akıllı biri olduğunuzu düşünür müsünüz?

Akıllı değil ama zeki bir kadınım. Zeki ve akıllı kadın arasında bir fark var. Bazı konularda çok akıllı değilim. (Gülüyor)

Hangi konularda akıllı olmadığınızı iddia ediyorsunuz?

Mesela politik değilim. Politik olmak, bir akıl oyunu açıkçası. Benim de akıl oyunlarıyla işim olmaz. Verdiğim tepkiler hep doğaldır. Olması gereken de bu ama bizim dünyamızda kabul görmüyor. Bunu bir tek ekranda yapabiliyorum. Mutsuzluğumu izleyiciye yansıtmak gibi bir lüksüm yok.

PANDEMİNİN HFİFLEYECEĞİ GÜZEL BİR YIL OLSUN

2022'den ne bekliyorsunuz?

Beklenti değil ama daha iyi bir yıl olsun. Çünkü bir senenin hep altı ayı iyi altı ayı kötü geçer. Bundan önceki yıllarda da öyle oldu. Pandemiden sonra da bundan emin oldum. İnsan enerjisi de önemli bu noktada, yüksek tutalım. Ülkenin genelinde sıkıntı olmadığı, pandeminin hafifleyeceği güzel bir yıl olsun.

Yeni yıl için bir hedefiniz var mı?

Eskinden olsa, "NTV gibi bir kanalda program yapmak isterim" derdim. 2005 senesinde bunu zaten yaptım. Öyle olunca hedefsiz ve hayalsiz kaldım, çünkü en çok istediğim şey olmuştu. 'Hayal kurmazsan hayal kırıklığı yaşamazsın' öğretisiyle yaşayan ufacık bir kız çocuğuyum aslında. Yıllar geçtikçe hayal kurabilmeyi öğrendim. ve bence önümüzdeki sene ben, global bir markanın yüzü olacağım. Yurt dışında başarılar kazanacağım ve ödül alacağım. Buna inanıyorum.

25 YIL ÖNCE BU NOKTAYA GELECEĞİMİ HAYAL EDEMEZDİM

Geçmişte zor bir hayatınız olduğunu bilmeyen yok. Neden her şeyi tüm çıplaklığıyla anlattınız?

Ben hikayemi insanlara en açık haliyle anlattığımda 46 yaşındaydım ve niyetim dikkat çekmek olsaydı yıllar evvel yapardım. Çocukluğu, gençliği zor geçmiş tek insan da ben değilim. Benim gibi aile içinde sıkıntılarla büyümüş, genç kızlığı bu sancılarla geçmiş birçok kadın var.

İyi bir örnek olmayı isterim. 'Kendimi karanlıkta hissediyorum. Burcu da neler yaşamış ama başarmış" diyebilsinler. Onlar da çok çalışıp ışıltılı bir hayat yaşayabilirler. Ben yaptıysam herkes yapar. 25 yıl önce bu noktaya geleceğimi hayal bile edemezdim. Ben televizyona öyle kolay çıkmadım, zordu. Beş-altı yaşlarında arkadaşlarıyla Serencebey Yokuşu'nda saklambaç oynayan o kızla şimdiki kadın arasında dağlar kadar fark var.

Acılar mı olgunlaştırıyor insanı?

Yaşanmışlıklar, tecrübeler… Hayatta her şey derstir. Hani çocuklar hep der ya, "Ben mi istedim bu aileye doğmak?" diye, işte o iş öyle olmuyor. Siz kendiniz seçiyorsunuz o ailede dünyaya gelmeyi. Bazı dersler ve öğretiler almanız gerekiyor. O dersleri alabileceğiniz en doğru adres de o aile oluyor.

İNSAN KENDİNİ SEVMELİ, KENDİYLE GÖZ GÖZE GELEBİLMELİ

Aileden sevgi görmemek ne zor olmalı…

Durum böyle olunca o sevgiyi hep başka yerlerde arıyorsunuz. İnsanların ilgisi sevgisini hissediyorum, herhangi bir sevgi açlığı yaşamıyorum. Hele hayatımı öğrenen teyzelerin, ablaların sokakta ilgisini görmek aşırı mutlu ediyor. Çok sevildiğimi, değerli olduğumu hissettiğim bir dönemdeyim. İnsan kendini sevmeli, kendiyle göz göze gelebilmeli. Ben uzun süredir kendimle göz göze gelebiliyorum. Sahip olduğum pek çok şeye şükrediyorum. Kötü biri de olabilirdim ama iyi ki böyle olmuş.

Türkiye'deki ekonomik dalgalanma sizi de etkiledi mi?

Bu konuda dünyanın en komik hikayesine sahibim. Benim finans işinde çalışan çok başarılı bir arkadaşım var. Yıllar önce onların bahçesindeyiz. Arkadaşım Seda, "Burcu dolar çıkacak, dolara yatırım yap" dedi. O zamanlar dolar 2,56 filandı… Bankacımı arayıp fikrini sordum. "Ya boşverrr" dedi.

O günden bugüne dolar alamadım gitti. (Gülüyor) Ben eski kafalıyım. Bize hep "Evin olsun" diye öğretildi. Şükür geleceğimi garanti altına alacak bir yatırımım var. Türk lirasındayım ve kafamı dolar konusunda yormuyorum.

Dizi ve sinemalarda sizi neden göremedik?

Denedim ama olmadı işte. Çünkü yıllarca gelen teklifleri kabul etmemiştim. Herkes bildiği meslekte kalmalı. Oyunculuğa hiçbir zaman gönül vermedim. Bu bir kontenjan ve ben sadece güzel ve ünlü olduğum için o kontenjanı doldurmamalıyım. Benim gözüm orada değil. Bir de ben çok dakik bir insanım. Oyunculukta biraz beklemek gerekiyor. Benim yapımda bu yok. Bekleyemiyorum. 'Çocuklar Duymasın'da çok mutlu olmuştum. Tıkır tıkır işliyordu.

Bu kadar güzel bir kadın olmasaydınız yine bu kadar başarılı olur muydunuz sizce?

Sadece güzelliğimle değil deli gibi çalışarak bugünlere geldim. Spordan anlamasam nasıl spor spikerliği yapabilirdim? Başarılıydım, çok çalışıyordum, iyi bir yapımcı ve editördüm. Müdürüm bu yüzden beni seçti. Güzellik, ekranda oluşun kapısını açar ama bilgi kalıcılığı sağlar.

KARNIMDA KELEBEKLER UÇUYOR

Yeni bir ilişkiye başladınız. Nasıl gidiyor?

Özel hayatımı konuşmayacağım ama karnımda kelebekler uçuyor.

Yaşlanma korkunuz var mı?

Hiç yok. Matematiğim de kötü olduğu için 46 deyip duruyorum ama 45 yaşındayım. 76'lıyım.

DOĞRU IŞIKTA ÇOK GÜZEL BİR KADINIM

Yaşınızı hiç göstermediğinizi söylememe gerek yok herhalde…

Harbiden eski fotoğraflarıma bakıyorum da hayli güzelleşmişim. Bir de ters ışık, düz ışık çok dikkat ederim. Doğru ışıkta çok güzel bir kadınım.

HER ŞEYİMİ YARDIM KURULUŞLARINA VE ÜVEY KIZ KARDEŞİME BAĞIŞLIYORUM

Bu soru için erken ama vasiyetiniz var mı?

Hazırladım bile... Her şeyimi yardım kuruluşlarına ve üvey kız kardeşime bağışlıyorum.