Burcu Esmersoy, Göle Karşı Mayolu Poz Verdi
Son dönemlerde yeni sevgilisi Berk Suyabatmaz'la yaşadığı aşkla gündeme gelen Burcu Esmersoy, şimdi de Kiem Gölü'ne karşı verdiği pozla gündem oldu.
Ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, 'Dünya Güzellerim' adlı şov için gittiği Vietnam'da Kiem Gölü'ne karşı poz verdi.
GÜNEŞLENEREK KEYİF YAPTI
Başkent Hanoi'de gerçekleşen çekimler sırasında Kiem Gölü kıyısındaki antik bölgede konaklayan sunucu, fırsat buldukça otelin terasında güneşlenerek keyif yaptı.
"HAYRAN KALDIM"
Esmeroy; "Kiem Gölü, Vietnam'ın antik tarihine örnek yerlerden biri. Hayran kaldım" dedi.
İşte Burcu Esmersoy'un o pozu;