Burcu Esmersoy, Göle Karşı Mayolu Poz Verdi

Ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, 'Dünya Güzellerim' adlı şov için gittiği Vietnam'da Kiem Gölü'ne karşı poz verdi.

GÜNEŞLENEREK KEYİF YAPTI

Başkent Hanoi'de gerçekleşen çekimler sırasında Kiem Gölü kıyısındaki antik bölgede konaklayan sunucu, fırsat buldukça otelin terasında güneşlenerek keyif yaptı.

"HAYRAN KALDIM"

Esmeroy; "Kiem Gölü, Vietnam'ın antik tarihine örnek yerlerden biri. Hayran kaldım" dedi.

İşte Burcu Esmersoy'un o pozu;

