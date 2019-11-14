Burcu Esmersoy, Demet Akalın'ın göndermesine ne yanıt verdi?
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Burcu Esmersoy, Demet Akalın'ın göndermesine ne yanıt verdi?

Demet Akalın Instagram hesabından paylaştığı videoda kendisini takipten çıkarıp,bu bir denemeydi diyen Burcu Esmersoy'a "Başka denek bulamadın mı Burcu" diyerek gönderme yaptı.

14.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:46

hesabından paylaştığı videoda kendisini takipten çıkarıp,bu bir denemeydi diyen 'a "Başka denek bulamadın mı Burcu" diyerek gönderme yaptı. Esmersoy Demet Akalın'ın bu videolu mesajına ne yanıt verdi?

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Haber Videosu: Burcu Esmersoy, Demet Akalın'ın göndermesine ne yanıt verdi?
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