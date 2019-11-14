Burcu Esmersoy, Demet Akalın'ın göndermesine ne yanıt verdi?

14.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:46

Demet Akalın Instagram hesabından paylaştığı videoda kendisini takipten çıkarıp,bu bir denemeydi diyen Burcu Esmersoy'a "Başka denek bulamadın mı Burcu" diyerek gönderme yaptı. Esmersoy Demet Akalın'ın bu videolu mesajına ne yanıt verdi?

#DemetAkalın #BurcuEsmersoy