Burcu Esmersoy'dan aşk paylaşımı geldi! Burcu Esmersoy, sosyal medyadan sevgilisinin elini paylaştı!
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Burcu Esmersoy'dan aşk paylaşımı geldi! Burcu Esmersoy, sosyal medyadan sevgilisinin elini paylaştı!

Özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen bu kez de sosyal medya paylaşımı ile gündem oldu! Burcu Esmersoy, sosyal medyadan pareosunun üzerinde duran bir erkek elini paylaştı.

Burcu Esmersoy'dan aşk paylaşımı geldi! Burcu Esmersoy, sosyal medyadan sevgilisinin elini paylaştı!
18.07.2020 10:12 | Son Güncelleme: 18.07.2020 10:26

Yaptığı işlerle dikkat çeken Burcu Esmersoy, özel hayatıyla damagazin gündeminde kendine yer buluyor. Burcu Esmersoy, aradığı aşkı yurt dışında buldu. Çalkantılı aşk hayatıyla adından söz ettiren ve son olarak gönlünü İtalyan bir iş insanına kaptıran Burcu Esmersoy, sosyal medyadan pareosunun üzerinde duran bir erkek elini paylaştı.

BURCU ESMERSOY'DAN AŞK PAYLAŞIMI GELDİ!

Berk Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra Allan Hakko ile kısa süre birlikte olan Burcu Esmersoy, gönlünü İtalyan bir iş insanına kaptırdı. Ünlü sunucu, son olarak Instagram hesabından pareosunun üzerinde duran bir erkek elini paylaştı.

Burcu Esmersoy'dan aşk paylaşımı geldi! Burcu Esmersoy, sosyal medyadan sevgilisinin elini paylaştı!

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