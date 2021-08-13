Burcu Esmersoy'dan flaş Demet Akalın açıklaması

Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Esmersoy, küs olduğu Demet Akalın ile barıştıklarını açıkladı. İşte detaylar...

Esmersoy, "Sporumuzu yaptık, kız arkadaşımla kahve içmeye geldim" dedi.

"Pazarları 8 simit yerim" sözleriyle dikkat çeken Burcu Esmersoy, o sözlerine açıklık getirdi: "Hafta sonları kendimi ödüllendiriyorum. 8 tane simidi tek başıma yediğimin bilgisi yok. Ortamda bulunuyor. İster istemez 8 tane simit tüketilmiş gibi geliyor."

Demet Akalın, "Bir şey deniyorum" diyerek kendisini takipten çıkan ve uzun süredir küs olduğu Burcu Esmersoy'a geçtiğimiz günlerde zeytin dalı uzatmıştı.

Akalın, Burcu Esmersoy'un afet bölgesinde yavru bir hayvana süt içirirken çekilen fotoğrafını paylaşmış, etiketleyerek kalp ve gül emojisi koymuştu.

"KENDİSİNE SEVGİM SONSUZ"

Akalın'ın bu hareketi karşısında düşünceleri sorulan Burcu Esmersoy, "Böyle zamanlarda kırgınlıklar, küslükler unutulur. Her zaman kendisine saygım ve sevgim sonsuzdur. Kalp kalbe karşı." diyerek küslüğün bittiğini duyurdu.

Kaynak: Snob Magazin