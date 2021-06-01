Burcu Biricik star listesinde zirvede
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Burcu Biricik star listesinde zirvede

Burcu Biricik star listesinde zirvede
Hürriyet - Haberler | Magazin

Türk yapımlarının dünya çapında ün kazanması ile birlikte ülkemizin oyuncularının da popülerliği artmaya başladı.

Türk yapımlarının dünya çapında ün kazanması ile birlikte ülkemizin oyuncularının da popülerliği artmaya başladı. Burcu Biricik IMDb Starmetre'de ilk beş bin oyuncu arasına girerek 4 bin 583'üncü sırada yer aldı.

Onu Tuba Büyüküstün 5 bin 218'inci sırada, Ayça Ayşin Turan 5 bin 405'inci sırada, Engin Altan Düzyatan 7 bin 653'üncü sırada ve Kerem Bürsin de 8 bin 268'inci sırada takip ediyor.

Kaynak: Hürriyet

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